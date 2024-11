Il big match a San Siro regala emozioni ma finisce con un pareggio. Ecco come ha commentato la partita Simone Inzaghi : "Mi è piaciuto tutto, stasera. Il secondo tempo è stato chiaramente migliore del primo. Non dimentichiamo che affrontavamo una grande squadra, abbiamo meritato tantissimo. Ho fatto i complimenti alla squadra".

"C'è mancata la rapidità? Il Napoli ha fatto la sua partita, è un avversario di valore che si trova meritatamente primo in classifica ma ha trovato una grande Inter. Non siamo mai andati sotto, avremmo meritato di vincere. Abbiamo fatto un'ottima gara. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, contando anche quello che avevamo dato con l'Arsenal. Ho aspettato a fare i cambi perché la squadra stava bene ed era sempre in partita. Siamo tutte lì. Ci prendiamo quello che abbiamo fatto finora sapendo che abbiamo avuto qualche problema con gli infortuni. Spero che i ragazzi tornino bene dalle Nazionali. L'ultima striscia di partite mi lascia molto fiducioso", ha concluso mister Inzaghi.