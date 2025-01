Finisce 2-2 il recupero di Inter-Bologna tra le mura di San Siro. Non esattamente il risultato che Simone Inzaghi si sarebbe augurato. Ecco come il tecnico nerazzurro lo ha commentato ai microfoni di Inter TV: "Cosa è mancato? I ragazzi hanno messo in campo un'ottima partita, hanno lottato e fatto tutto per terminare con una vittoria. Dovevamo essere più precisi, sicuramente sul secondo gol preso. Dobbiamo uscire da questa partita sapendo che abbiamo affrontato un avversario di valore che ci ha messo in difficoltà. A parte qualche problema numerico la squadra ha fatto una buona partita. Noi dobbiamo cercare di lavorare ancora di più, in questo momento. Siamo in difficoltà numerica. Cercheremo di recuperare più giocatori possibili".