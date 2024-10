Inter-Juventus regala gol, spettacolo e sofferenza. Finisce con un pareggio, che lascia l'amaro in bocca alla squadra nerazzurra. Dopo essere passata in vantaggio per 4-2, la squadra di Inzaghi si è fatta raggiungere. Ecco come il tecnico ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Inter TV: "Due punti persi? Sicuramente sono due punti persi. Siamo influenzati dal risultato, si meritava di più. È anche difficile commentarla, questa partita. Puoi concedere 4 tiri ma non puoi prendere 4 gol. Bisognerà cercare di lavorare meglio e di più. Io in primis. I 4 gol che abbiamo fatto potevano essere 7-8 contro una squadra che aveva preso solo un gol su calcio di rigore".

"Cosa ci manca? Più determinazione, è questo che ci manca in questo momento. Sul terzo gol dovevamo difendere da squadra, sul quarto abbiamo triplicato su un giocatore e ne bastavano due. Ripartiamo dalle cose fatte bene, che comunque sono tante. Per esempio quello che abbiamo creato contro la Juventus. Nella fase di non possesso abbiamo concesso 4 tiri. Questo sarà motivo di analisi. Ora siamo tutti influenzati dal risultato, come è giusto che sia. Il calcio non fa sconti, bisognerà lavorare ancora di più. Questo è un campionato aperto con tante squadre accreditate. Bisogna lavorare sui particolati, ed è quello che cercheremo di fare. Campionato combattuto? Sì questo è un campionato aperto, con tante squadre che vogliono fare bene e che giocano tante partite. Secondo me rimarrà in equilibrio fino alla fine", ha concluso Simone Inzaghi a Inter TV.