L' Inter batte il Parma e conquista tre punti meritati. I nerazzurri hanno segnato tre reti e concesso un autogol, ma hanno sempre dominato la gara. Ecco come ha analizzato il match Simone Inzaghi : "Sono stati molto bravi i ragazzi. Hanno interpretato la gara con concentrazione. Abbiamo battuto una squadra che con le grandi aveva fatto molto molto bene. Volevamo questa partita, l'abbiamo fatta nostra grazie ai nostri ragazzi. Chiaramente volevamo approcciare bene. Non ci siamo innervositi, siamo rimasti lucidi".

"Bravissimo Federico, bellissima l'azione. Nel secondo tempo siamo entrati ancora con la cattiveria giusta. Il controllo di Federico è stato straordinario, al gol ci ha abituati. Lucidità? I ragazzi sono rimasti concentrati e non si sono innervositi nonostante non avessero segnato fino al 40' nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto ancora meglio. Dobbiamo continuare nel nostro percorso, veniamo da un ottimo periodo. Altre squadre stanno facendo come noi. Bisogna prendere il meglio da tutte le gare e vedere su cosa ancora bisogna lavorare", ha concluso mister Simone Inzaghi.