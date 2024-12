L'Inter perde la prima partita in Champions League. I nerazzurri sono stati fermati dal Bayer Leverkusen in un match che si è rivelato, fin dalle prime battute, ostico. Ecco come ha commentato la sconfitta Simone Inzaghi: "Abbiamo incontrato un avversario di qualità però nel primo tempo a parte i primi dieci minuti dove loro hanno impattato meglio, abbiamo controllato abbastanza bene. Davamo la sensazione di poter fare di più in avanti. C'è mancata la qualità negli ultimi 20 metri. Abbiamo controllato la gara, dispiace per il gol preso al 90' in quel modo ma questo è il calcio. Domani saremo probabilmente ancora nelle prime otto. Non sarà questa sconfitta a scalfire il bel cammino che stiamo facendo".