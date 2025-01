C'è grande amarezza in casa Inter per la sconfitta nella finale di Supercoppa. Ecco come ne ha parlato Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Sconfitta chiaramente dolorosa per come si era messa la gara. Preso il gol sul 2-0. Dovremo essere più bravi a gestirla. Abbiamo avuto occasioni clamorose. Come ho detto ripartiremo come già successo in precedenza. Chiaramente perdere in una finale fa molto male. È sempre una finale. Dal vincere 2-0 a perdere 3-2 dispiace. Avevamo in mano la gara, siamo mancati nella compattezza nei minuti finali, nel chiudere la gara".