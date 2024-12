Simone Inzaghi sfrutta la Coppa Italia per dare spazio anche a chi aveva giocato di meno e il risultato - ancora una volta - gli dà ragione. La vittoria dei nerazzurri sull'Udinese è la conseguenza di una prestazione attenta, che indirizza la sfida verso il risultato più naturale. Ecco come ha commentato la vittoria Simone Inzaghi: "Sono contento perché abbiamo fatto una partita seria, quello che avevo chiesto. Non era semplice. I ragazzi hanno fatto una partita nelle distanze e tecnica, come avevo chiesto. Alla coppa Italia ci teniamo, vogliamo proseguire il nostro cammino. Inter più concreta? Ci stiamo lavorando. Sappiamo che creiamo tanto, stiamo finalizzando nel migliore dei modi. Dobbiamo continuare. Nessuno si ferma. Per prima cosa abbiamo incontrato una squadra di qualità, nella partita ci sono dei momenti. Siamo stati bravi stasera a capire bene i momenti. abbiamo vinto meritatamente".