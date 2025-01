L'Inter torna a vincere e lo fa in trasferta contro il Venezia. Soddisfazione per i tre punti dopo una gara che i nerazzurri avrebbero voluto chiudere prima, creando tantissime occasioni ma senza riuscire a finalizzarle. Ecco come l'ha commentata Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "I ragazzi sono stati molto bravi, hanno interpretato la gara come avevamo chiesto. Sono sempre stati in partita. Unico neo non aver fatto il secondo gol. Sono stati bravi, abbiamo avuto bisogno di tutti i ragazzi. Si sono aiutati, sono stati aggressivi e hanno giocato bene anche tecnicamente. Sono molto soddisfatto".