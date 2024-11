C'è grande soddisfazione in casa Inter dopo la vittoria contro il Verona. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno messo a segno 5 reti. Ecco come il tecnico nerazzurro ha commentato la vittoria: "Sono stati bravi i ragazzi hanno messo determinazione importante, quello che avevo chiesto. Partita vinta con grande merito. Correa? È dal 13 luglio che si allena benissimo, avevo già pensato a Roma di metterlo. Poi ha giocato il finale di partita molto bene. Non avevo nessun dubbio, lui avrebbe giocato sicuramente oggi. Taremi era arrivato dopo. Dovevo scegliere chi tra Thuram e Arnautovic avesse iniziato con Correa".