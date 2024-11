L'Inter continua la sua marcia in Champions League senza subire reti. I nerazzurri stasera hanno creato tanto, anche se in proporzione hanno raccolto poco con una sola rete segnata. Ecco come ha visto la gara Simone Inzaghi a Inter TV: "Siamo stati bravi, i ragazzi hanno fatto un'ottima gara contro una squadra di valore che non merita la classifica che ha. Una squadra di assoluto valore che ha trovato un'ottima Inter. Pressavano molto bene".

"La squadra ha giocato bene tecnicamente. L'unico neo è non aver fatto il secondo gol. Abbiamo preso un tiro in 90 minuti. Ottima vittoria che ci fa proseguire il nostro percorso in Europa. Classifica? Fare calcoli è prematuro. Il nostro è un ottimo percorso fin qua. Dobbiamo continuare, la differenza di un gol ti può far cambiare posizione. Bisognerà tenere alta la concentrazione. 4 partite consecutive senza subire gol? Grazie a questi ragazzi che si aiutano e si alternano e che hanno un grande senso di appartenenza. Lavoriamo tutti i giorni per fare meglio. Fiorentina? In salute, partita complicata. Cercheremo di recuperare energie fisiche e mentali. abbiamo bisogno di tutti", ha concluso Inzaghi.