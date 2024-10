Inzaghi: “Avremmo meritato di fare 7 o 8 gol alla Juve. Troppi gol presi, ci manca…”

"13 gol prese in 9 partite contro i 9 di tutto il girone d'andata della scorsa stagione? C'è una serie di fattori, chiaramente la determinazione deve essere maggiore. Da allenatore devo anche dire che avremmo meritato di fare 7 o 8 gol contro una squadra che ne aveva preso solo uno. Va fatta meglio la fase di non possesso, 4 tiri alla Juve puoi concederli, non puoi prendere 4 gol, ci vuole lucidità nell'analisi. Loro hanno valori, le teste sono basse come giusto siano, ma bisogna vedere cosa abbiamo fatto comunque. Il neo è stato non fare il quinto gol con tre o quattro occasioni clamorose. Avremmo chiuso la partita, poi prendiamo il 4-3 e ci siamo innervositi, ma il calcio è questo e sarà una grandissima lezione che ci portiamo a casa".