L' Inter conquista tre punti fondamentali sul difficile campo della Roma . I nerazzurri hanno sofferto, dopo aver perso per infortunio Calhanoglu e Acerbi nel corso della partita. Ecco come Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: "Sostituzioni obbligate? Sicuramente è stata una partita difficile e combattuta. Primo tempo bloccato, tutte e due le squadre sentivano l'importanza della partita. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno vinto su campo difficile".

"Abbiamo avuto difficoltà e infortuni. Molto bene giocatori subentrati a freddo. Frattesi e de Vrij hanno fatto una partita gigantesca. Hanno fatto tutti una grande gara, quella che ci voleva per vincere qua. Altrimenti qui a Roma non si vince. Le concorrenti avevano vinto? Noi dobbiamo guardare a noi, proseguire così. Siamo agli inizi ma dobbiamo continuare a lavorare così. Calhanoglu e Acerbi? Speriamo che non siano problemi importanti, non penso lo siano. Buchanan tra un po'o tornerà con noi. Dovremo cercare di recuperare giocatori, con tutte le partite ravvicinate avremo bisogno di tutti", ha concluso Inzaghi.