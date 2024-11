Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video verso la sfida di questa sera in Champions League contro l'Arsenal: "Di calcoli non se ne possono fare tanti, noi ragioniamo partita per partita: siamo alla sesta in 18 giorni, dobbiamo essere attenti. Sono passate 40 ore dalla gara col Venezia, dovrò fare valutazioni molto attente per cercare di schierare la miglior formazione di domani considerando che affrontiamo una squadra di grande valore. Calhanoglu? Conosciamo tutti il suo valore e cosa rappresenta per noi: domenica è rientrato e ha giocato una mezz'ora di qualità e quantità. È passato poco tempo dal Venezia, oggi avremo un altro allenamento e avrò tutto più chiaro: lui e Acerbi sono due rientri importanti per noi, se non succede nulla domani dovremmo avere tutti a disposizione tranne Carlos Augusto e i due in lista.