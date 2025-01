L'Inter non fatica a Lecce e torna con tre punti fondamentali a casa. Ecco come ha commentato la prestazione del gruppo Simone Inzaghi:"Ottima prestazione, ottimo approccio contro una squadra molto in salute. Mister con 232 vittorie? Senz'altro è un dato che mi fa felice. Ho la fortuna di avere un gruppo straordinario e una società alle spalle che mi hanno dato la possibilità di raggiungere questi traguardi. Gol in fuori gioco? Stasera hanno fatto molto bene Carlos e Frattesi. Uno ha fatto gol e e l'altro no. Sono molto contento di allenarli".