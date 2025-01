L'Inter vince di misura sul campo dello Sparta Praga e torna a Milano con i tre punti. Non una gara spettacolare, quella giocata dai nerazzurri. Ecco come l'ha commentata mister Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Sapevamo che era una squadra fisica. I ragazzi sono stati bravissimi, gli ho fatto i complimenti. Pensavamo si aprissero di più dopo il nostro gol. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Il secondo gol annullato non ci ha permesso di vivere tranquilli gli ultimi minuti".

"Percorso in CL? Motivo di grande orgoglio, non è scontato quello che stiamo facendo. Ce lo siamo meritato con i risultati. Il futuro è nelle nostre mani. Abbiamo un'altra partita impegnativa, cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi. Lautaro per noi è importantissimo. Ero contento già prima che segnasse con questa continuità delle sue prestazioni, noi dobbiamo continuare in questo modo", ha concluso mister Simone Inzaghi.