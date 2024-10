L'Inter torna a Milano con il bottino pieno. I nerazzurri conquistano tre punti segnando tre gol sul campo dell'Empoli (doppietta di Frattesi e gol di Capitan Lautaro). Ecco come Simone Inzaghi ha commentato la prestazione del gruppo ai microfoni di Inter TV: "Sono stati molto bravi i ragazzi. L'atteggiamento era quello giusto, concentrato. Sapevamo che l'Empoli ci avrebbe creato difficoltà, li avevamo visti con Napoli e Juventus. Potevamo muovere di più la palla, ma non era semplice. Sapevamo che cercando i nostri attaccanti, avremmo trovato il momento vincente".

"Tanti falli? Bisogna sempre rimanere concentrati e giocare a calcio, accettando le situazioni che accadono. Mi è piaciuto che la squadra non è stata precipitosa, non si è fatta prendere dalla foga di voler vincere. Ci voleva pazienza. Dovevamo essere bravi a portarla dalla nostra parte con pazienza. Aveva vinto solo il Napoli qui. Frattesi? Contento per Palacios, se lo merita. Sta lavorando molto bene. Sono contento per Davide, fare nomi è riduttivo. Abbiamo fatto una grande gara concentrati, ci serviva una vittoria per noi", ha concluso Inzaghi.