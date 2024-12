Simone Inzaghi , tecnico dell'Inter , ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari. Ecco le sue parole: "A fine primo tempo abbiamo fatto i complimenti alla squadra, dovevamo continuare così: il Cagliari era organizzato, non era semplice vincere qui. Nelle ultime tre sconfitte non le meritava, abbiamo trovato una squadra ferita: abbiamo dovuto fare un'ottima prestazione di squadra. Siamo partiti bene e poi abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio: le occasioni di Lautaro e Mkhitaryan sono state nitide. Poi abbiamo ricominciato pressando e accorciando. Volevamo questa vittoria e l'abbiamo ottenuta con sacrificio: si chiude un 2024 entusiasmante con la Seconda Stella che sarà sempre con noi e ci unirà sempre coi tifosi e con la dirigenza. Dobbiamo guardare avanti e andare in Arabia per la Supercoppa sapendo che la vinciamo: troveremo squadre attrezzate che vorranno far bene.

C'è tantissima disponibilità dei calciatori: ho uno staff che mi aiuta tantissimo. Proviamo tanto le palle inattive: Calhanoglu, Dimarco e Asllani sono battitori importanti. Poi ci muoviamo bene, è importante: ci sono periodi in cui si incide di più e altri di meno, ma l'organizzazione ti dà tanto nel calcio. Lautaro? Non ha giocato sempre, in campionato ha giocato sempre a parte la seconda mentre in Champions e in Coppa è rimasto fuori: è il capitano, vorrebbe giocare sempre ma non è un problema. Gli pesava questa situazione, non ne parlava più di tanto: noi gli abbiamo detto di stare sereno, ha una squadra che lavora per lui. Non sarà mai un problema per l'Inter ma sarà sempre una soluzione.