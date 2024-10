"Abbiamo fatto bene in una partita non facile, contro una squadra fisica. Sapevamo ci sarebbero stati tanti duelli. I ragazzi sono stati sul pezzo, al di là di qualche tiro di troppo concesso. Stasera c'erano tante insidie, su un campo così si fa un altro sport. Nella ripresa abbiamo creato 4 occasioni clamorose. Thuram? Non è un discorso di singolo, ma di gruppo. I subentrati sono stati importanti come a Roma. La Juventus? Vogliamo certamente vincere, sappiamo cosa rappresenta questa partita per società e tifosi. Stasera abbiamo speso, ma cercheremo di recuperare le forze".