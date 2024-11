"Ho avuto risposte importanti. Quando parliamo di 23 titolari, non si dice tanto per dire. Abbiamo bisogno di tutti. Nell'ultimo periodo abbiamo giocato ogni 72 ore, non è semplice. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, che ha ritmi elevatissimi. Avevo bisogno di cambiare. Ci godiamo questa vittoria davanti ai nostri tifosi, da domani penseremo alla prossima partita. Abbiamo iniziato questo ciclo con alcuni infortuni, gli altri dovevano tirare il fiato. Quella contro il Venezia è stata una partita dispendiosa. Ho fiducia in tutti".

"Zero gol in Champions? Grandi prove contro City e Arsenal, fra le più forti in Europa. Motivo di grande orgoglio, ma dobbiamo continuare così. Il giallo? Potevo evitarlo, ma se Darmian fosse uscito non l'avrebbero fatto rientrare e sono uscito dall'area tecnica. La Classifica? Dobbiamo mantenere la porta inviolata, non sarà semplice. Le prossime contro Lipsia e Leverkusen non saranno facili".