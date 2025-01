Simone Inzaghi a Prime Video ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Monaco in Champions League: “Sicuramente ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto 8 partite importanti, un grande cammino, non affatto scontato. Abbiamo visto quante squadre importanti sono fuori dalle prime 8. Onore ai ragazzi, l’hanno fatto con prestazioni, in 7 gare non abbiamo preso gol, in una abbiamo preso gol a Leverkusen all’ultimo su un corner che non c’era.

Arrivare in fondo? Noi vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni, lo vogliamo dal 13 luglio, poi ci sono anche gli avversari chiaramente. Scaramanzie non ce ne sono, alleno una grande società come l’Inter, la rappresento in Italia e nel mondo, ci siamo sempre giocati gli obiettivi fino alla fine. C’è grande ambizione e vogliamo continuare così. Dumfries? Lo conosciamo, ha fatto sempre gol in questi anni qui all’Inter e in nazionale, ha quantità e qualità, è in un grande momento di forma e cerchiamo di sfruttarlo. Vi cito anche Carlos Augusto, Darmian, anche alla Lazio era così coi quinti, è il mio modo di giocare.