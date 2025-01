"In due giorni siamo riusciti a preparare una partita seria. Il Lecce ci veniva a prendere con gamba e coraggio, ma siamo stati bravi. Ci hanno annullato due gol per mezzo centimetro come a Praga, ma dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Dobbiamo continuare a darci dentro, anche a febbraio e marzo giocheremo ogni tre giorni. I ragazzi danno sempre il massimo. Frattesi? Lui lo sa, abbiamo parlato: è stato il segreto dello scorso anno, come Carlos Augusto e Asllani. Giocatori che hanno giocato un po' meno ma che sono stati determinanti per la seconda stella. Non hanno mai fatto sentire la mancanza di chi sostituivano. Con lui c'è un ottimo rapporto, si è guadagnato la maglia della Nazionale all'Europeo. Quando è stato bene ha fatto benissimo e stasera ha fatto una grande gara, deve continuare così".