Il pareggio contro la Juventus, seppur spettacolare, ha lasciato l'amaro in bocca in casa Inter. Ora l'obbligo è vincere a Empoli

Il pareggio contro la Juventus, seppur spettacolare, ha lasciato l'amaro in bocca in casa Inter. Ora l'obbligo è vincere a Empoli e non lasciar scappare il Napoli di Conte.

"In questo momento abbiamo qualche problema nel ruolo di regista. Il problema di Asllani non è ancora risolto. Zielinski ha fatto bene contro la Juventus, poi ha chiesto il cambio. Dopo nemmeno tre giorni ho scelto Barella in quel ruolo, ha dimostrato di saperlo fare bene. Le partite sono tutte importanti, sappiamo qual è il nostro percorso. Abbiamo cercato di organizzare una buona partita contro un avversario che sta facendo sicuramente un grande cammino. Abbiamo analizzato la partita contro la Juventus, sappiamo ciò che abbiamo fatto e ciò che dobbiamo migliorare. La fase di non possesso deve essere fatta meglio. Avremmo voluto un altro risultato".