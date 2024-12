Dopo lo spavento di Firenze, l'Inter di Simone Inzaghi torna in campo in campionato ospitando il Parma a San Siro

Dopo lo spavento di Firenze, l'Inter di Simone Inzaghi torna in campo in campionato ospitando il Parma a San Siro. Vietato, per i nerazzurri, pensare alla sfida di Champions League a Leverkusen, anche perché Napoli-Lazio e Atalanta-Milan danno la possibilità, sulla carta, di rosicchiare punti importanti.

"Domenica sera abbiamo vissuto una brutta serata, tutto il calcio. Ma sappiamo ora che Edoardo sta bene. Ho dato un giorno libero ai ragazzi per poi tornare a preparare questa partita nel migliore dei modi. In quest'ultimo periodo stiamo migliorando in difesa, stiamo cercando di eliminare certi errori. Stasera sarà un altro banco di prova, perché affrontiamo una squadra brava in ripartenza".