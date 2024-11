"Normale che ci sia un po' di timore dopo la sosta, abbiamo sempre 15-18 giocatori in nazionale. Non è semplice allenarsi nel modo giusto. Ho dovuto scegliere i giocatori che si sono allenati bene alla Pinetina. Oggi sappiamo che dobbiamo fare un'ottima partita. Ballottaggio Zielinski-Asllani? Mai stato. In quel ruolo c'è Asllani, in cui abbiamo tanta fiducia. Purtroppo prima della sosta era infortunato. Ma in lui credo molto e sono sicuro che farà un'ottima gara. Correa? Si è meritato questa opportunità, si allena bene da luglio. Sa che c'è tanta concorrenza, oggi avrebbe giocato lui anche se ci fosse stato Lautaro".