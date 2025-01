Al termine di Sparta Praga-Inter, Simone Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "Ci manca ancora un punto, ma il destino sarà nelle nostre mani. Questo cammino non era scontato, ottenuto con queste sette partite fatte nel modo giusto, adesso ci manca l'ultimo passo. Sono soddisfatto della prestazione e per come siamo sempre stati concentrati in una partita impegnativa, sappiamo da che serie di partite veniamo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono contento anche per i tifosi, anche per loro viaggiare ogni due giorni e mezzo come per noi non è semplicissimo".