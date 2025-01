Inzaghi: “Non c’è stata partita, poco da dire ai ragazzi! Cambio Thuram? Ha sentito…”

Punti deboli? Sul chiuderla prima sono d'accordo, ma fare appunti ai ragazzi stasera non riesco. Dopo rivedrò la gara dopo cena, abbiamo fatto un'ottima gara e sono molto soddisfatto, coi viaggi e tutte queste gare. Abbiamo messo in campo tutto, tu (Ranocchia, ndr) sai bene che non è semplicissimo. Abbiamo fatto al di là di qualsiasi aspettativa.

14 gol dai difensori? È il nostro modo di giocare, abbiamo questi difensori che proseguono, riescono a trovarsi in queste occasioni, penso a Dumfries, la novità è la doppietta, non lui, ha sempre fatto gol con l'Inter e con l'Olanda, bravo lui e bravi tutti per la qualità messa in campo.

Lautaro? In un paio d'occasioni ha trovato un Carnesecchi che gli ha fatto due parate straordinarie. Noi dipendiamo tanto da lui e dai nostri attaccanti in generale, tutti e 5 devono lavorare tanto per noi. Al di là dei gol, è importantissimo che l'Inter vinca le partite.

Thuram disponibile in finale? Non lo so, non so ancora dirlo, aveva un problemino, ha sentito indurire l'adduttore, non si sentiva libero dopo aver provato e abbiamo fatto subito il cambio. Vedremo se potrà essere disponibile per la finale, mancano 4 giorni ancora".