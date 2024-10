Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport ha presentato la sfida di Champions League contro lo Young Boys, in programma domani sera a Berna: "È una partita di Champions, quindi non sarà semplice da affrontare. Sfideremo una squadra che in campionato non è partita benissimo, ha cambiato allenatore, è tornato quello dello scorso anno. L'ultima partita hanno fatto un'ottima gara contro il Lucerna che era tra le prime in classifica e hanno vinto. Ci saranno delle difficoltà, dovremo essere molto bravi ad affrontarle nel modo giusto.