L'Inter annienta il Verona al Bentegodi e torna a Milano con tre punti meritatissimi. Ecco come l'ha commentata a Inter TV Asllani : "Sono contento delle partite fatte con l'Albania, ringrazio il mister per la fiducia. Sono contento di essere andato là e aver giocato due volte per 90 minuti. Mi ha aiutato oggi".

"Il mio ruolo? Ruolo complicato, che però ho sempre fatto. Se perdi palla lì la situazione è complicata. Ho dei compagni fantastici che mi aiutano sempre. Sono contento per l'assist ma soprattutto per la vittoria e i tre punti fondamentali. Mi sento cresciuto, prima c'erano più critiche. Ho una famiglia che mi sta molto vicino, anche nei momenti in cui sono più giù. Anche perché si gioca ogni tre giorni. Ho imparato a non leggere più niente e a concentrarmi solo sul campo", ha concluso Asllani.