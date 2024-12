L'Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare il Bayer Leverkusen . Una trasferta delicata, alla quale i nerazzurri si sono preparati dopo la vittoria contro il Parma . Ecco come ha analizzato la gara Yann Bisseck ai microfoni di Inter TV: "Siamo pronti per la partita. Giochiamo contro una grande squadra ma siamo in forma e prontissimi. Non pensiamo all'ambiente".

"In difesa dobbiamo stare attenti e continuare a non concedere niente. Siamo concentratissimi sulla partita. È una bella sensazione giocare in Germania. Non gioco in Germania da un po' ma quando sono in campo penso a fare bene e a vincere", ha concluso Bisseck ai microfoni di Inter TV.