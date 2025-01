Dopo la vittoria in trasferta contro il Venezia, l'Inter si prepara ad affrontare il Bologna a San Siro (e a togliere il primo asterisco dalla classifica). I nerazzurri di Inzaghi sono a caccia di altri tre punti importanti per il cammino in campionato. Ecco coma ha introdotto la gara Piotr Zielinski ai microfoni di Inter TV: "Gara chiusa? Penso che sarà una gara bella, sicuramente noi speriamo di vincere questa partita. Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico. Vogliamo questi tre punti, che sono molto importanti".