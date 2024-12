L'Inter conquista altri tre punti importantissimi nell'ultima gara a San Siro di questo 2024. Della prestazione contro il Como ha parlato Buchanan ai microfoni di Inter TV: "Come sto? Mi sento bene. Ci vorrà del tempo prima di tornare al 100% ma mi sto sentendo bene in campo".

"Siamo contenti per i tre punti, sapevamo che non era un match facile. Loro hanno giocato in pressione noi siamo stati bravi a controllare la partita. Il match è stato complicato, siamo contenti di aver portato a casa i tre punti. Devo continuare a lavorare, mi sento molto bene e quindi sono molto contento", ha concluso Buchanan ai microfoni di Inter TV.