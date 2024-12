L'Inter è inarrestabile. I nerazzurri di Inzaghi hanno battuto il Cagliari chiudendo il 2024 in bellezza. Ecco come Lautaro Martinez ha commentato la vittoria a ITV: "Dedico il gol ai miei compagni che mi spingono e che mi tengono sempre vivo, lo aspettavo da tanto ma l'importante è che l'Inter vinca. Siamo i primi difensori, a volte il gol non viene ma il lavoro della squadra deve essere sempre disponibile. Contento il doppio per la vittoria e per il gol. Era successo anche con il Como, si erano chiusi. Sapevamo che la partita sarebbe stata questa".