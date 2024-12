L'Inter affronta a San Siro l'Udinese in Coppa Italia. Inzaghi ha scelto una rosa diversa per la sfida di stasera, dando spazio anche ai giocatori che hanno giocato meno. Ecco come Fabio Galante ha introdotto i temi della gara: "Questa è una partita molto importante e come ogni partita ad eliminazione diretta è una partita difficile. La Coppa Italia dà la possibilità a quelli che hanno giocato meno di dimostrare il proprio valore. La forza di questa squadra è che chi entra ha sempre dimostrato di essere da Inter e all'altezza della situazione. Simone cambia i ruoli e i giocatori, per esempio sono curioso di vedere la coppia d'attacco. Ci sono tante curiosità questa sera".

"Sanchez? Fa la differenza, basti vedere la sua carriera. A Udine ha portato esperienza, qualità, mentalità. L'Udinese è una buona squadra, un mix importante tra giovani e meno giovani. Ha avuto fasi alterne in questa stagione. Credo che sia una squadra che ha cambiato tanto ma con una propria identità. Sono curioso di vedere Sanchez e Lucca. Palacios? Noi in panchina abbiamo un maestro per far crescere questi giovani, dargli il giusto spazio al momento giusto. Lo farà crescere come gli altri. Difensori argentini? Samuel, Burdisso... Ci auguriamo che Palacios possa ripercorrere queste carriere. Secondo me gli argentini hanno qualcosa in più, la grinta, la garra argentina. Credo che questo ragazzo si farà valere. Sono curioso di vedere Bisseck al centro della difesa. Un ruolo nuovo. Allenarsi con i grandi campioni è importantissimo. Da vecchietto a Livorno e Torino era una motivazione in più quella di aiutare i più giovani crescere. Bisseck è un ragazzo molto intelligente, simpatico, sveglio. Può giocare benissimo e Simone è contento di lui, ne sono straconvinto. Ha personalità. Arnautovic? È una cosa importante, è apprezzato da tutti. Il gesto che ha fatto Barella non si vede in tutte le partite o su altri campi. Vorrei sottolineare il sacrificio dei calciatori di Inzaghi. Lui ha creato la mentalità del sacrificio. Taremi fa pochi gol ma è sempre stato utile ai gol degli altri. Josep Martinez? Sommer è titolare, sta bene. Non è facile anche sulle partite meno difficili dargli spazio. Gli auguro che questa sia la prima di tante partite. Ha tutto per farlo. Inzaghi li sta gestendo bene. Per il calcio moderno è molto importante avere giocatori che ricoprono più ruoli. Frattesi? Veramente un valore aggiunto per la squadra e per i risultati", ha concluso Fabio Galante.