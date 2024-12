Si gioca ogni tre giorni. Campionato, Champions League e stasera la Coppa Italia. L'Inter di Inzaghi ha battuto l'Udinese tra le mura amiche di San Siro con una formazione rimaneggiata e senza particolari pensieri. Ecco come ha commentato la vittoria Mike Aidoo, che oggi ha esordito con la prima squadra: "Il mister? Me lo aveva anticipato ma è stata comunque una sorpresa. Sono molto contento, un'emozione unica. Ringrazio tutta la società, lo staff, il mister per avermi dato l'opportunità di scendere in campo".