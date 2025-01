L'Inter si deve accontentare del pareggio contro il Bologna. Un risultato che non soddisfa i nerazzurri, che hanno avuto le occasioni per chiudere la partita senza riuscirci. Matteo Darmian ha commentato la prestazione del gruppo ai microfoni di Inter TV: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra forte, anche loro partecipano alla Champions League e si stanno ripetendo in campionato anche quest'anno. Come facciamo sempre, siamo scesi in campo per portare a casa i tre punti. Non ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo pensare già alla partita di domenica".