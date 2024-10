L'Inter batte l'Empoli segnando tre reti. La reazione, che i tifosi si aspettavano dopo il rocambolesco pareggio con la Juventus, è arrivata. Ecco come Palacios , oggi al suo debutto, ha parlato delle sue emozioni ai microfoni di Inter TV: "Sono molto contento di aver fatto questo debutto con l'Inter. Voglio ringraziare lo staff e i miei compagni, che mi hanno sostenuto da quando sono arrivato".

"Cosa mi ha detto Inzaghi? Il debutto è stata una sorpresa. Il mister mi aveva detto di essere sempre pronto a debuttare. Oggi mi ha detto di godermi questo momento e di far muovere velocemente il pallone. Tutti i miei compagni mi hanno aiutato tantissimo, mi trovo molto bene con Lautaro e Correa che sono argentini come me. La differenza tra calcio argentino e quello italiano c'è, l'importante è lavorare e farsi trovare pronti", ha concluso il giocatore nerazzurro a Inter TV.