Lautaro Martinez ha commentato la sconfitta in Supercoppa contro il Milan: "Dopo il 2-0 non siamo riusciti ad essere l'Inter e a fare quello che avevamo fatto fino a quel momento. Quando l'hanno riaperta è diventato difficile. La squadra ha tenuto il campo, ha avuto occasioni. Loro sono stati bravi a crederci e a fare gol. Dobbiamo pensare a riposare, la riguarderemo con calma. Quando perdi qualcosa sbagli. Siamo a metà anno, manca tantissimo. Questa sconfitta deve servire tanto al gruppo per essere più squadra e più gruppo. E per lottare su tutti i fronti".