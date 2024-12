Non c'è stata storia per la Lazio , che stasera ha ospitato l' Inter sul campo dell'Olimpico. I nerazzurri di Inzaghi hanno rifilato sei gol alla squadra di Baroni. Carlos Augusto ha commentato la prestazione del gruppo con queste parole: "Avevo bisogno di questo gol. Sono stati mesi complicati per l'infortunio. Siamo una grande squadra, una grande famiglia. Lo dedico a tutti".

"Abbiamo fatto qualcosa in più della Lazio? Conosciamo le nostre capacità Abbiamo approcciato benissimo, l'inizio è stato difficile. Poi sono uscite le nostre qualità e abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo giocato una partita difficile con il Bayer. Le sconfitte sono difficili. Ma dopo quelle partite dobbiamo approcciare bene. Abbiamo fatto così. Sono contento per me e per i miei compagni. Questi mesi sono importanti per il campionato. Dobbiamo fare bene. Dopo sarà più dura. Siamo l'Inter e dobbiamo affrontarle tutte per vincere", ha concluso Carlos Augusto a Inter TV.