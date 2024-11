L'Inter batte il Lipsia e manda un segnale positivo sul suo stato di forma. I nerazzurri di Inzaghi continuano a non subire gol in Champions League. Queste le parole di Hakan Calhanoglu a ITV: "Siamo contenti, sappiamo che oggi è stata una partita importante per stare lì. Abbiamo tenuto il risultato, potevamo chiudere prima per le occasioni create. Abbiamo tenuto il risultato e ottenuto un altro clean sheet: stiamo facendo bene in fase difensiva. Niente, dobbiamo continuare così. Abbiamo creato tante occasioni nel primo tempo, potevamo fare due, tre gol ma non è successo. Loro pressano alti e corrono tanto".