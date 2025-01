Henrik Mkhitaryan ha analizzato con soddisfazione la vittoria dell' Inter contro lo Sparta Praga : "La chiave è stato il gol segnato da Lautaro, ci ha dato una vittoria e tre punti importanti prima della partita con il Monaco. Non sarà facile ma ci darà una speranza di chiudere nelle prime otto. Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo? Abbiamo dominato nel primo tempo. Giocato un bel calcio. Anche se non abbiamo creato tanto, loro sono migliorati nel secondo tempo. Poi abbiamo ripreso un po' di fiducia. Abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita, ma il calcio è così".

"Mi sento bene, ringrazio i compagni che mi hanno dato fiducia dopo l'infortunio. La stagione è lunga, spero di aiutare la squadra e dare una mano per raggiungere gli obiettivi. Da domani dobbiamo pensare al Lecce. Fare del nostro meglio per andare più avanti possibile e lottare per lo scudetto. Se pensiamo che non riusciamo concentrarci tra una partita e l'altra è meglio non scendere in campo", ha concluso Mkhitaryan.