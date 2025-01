L'Inter che strapazza il Monaco è un'Inter famelica, che soddisfa le più rosee aspettative. Ecco come ha commentato la prestazione del gruppo Mkhitaryan , sottolineando il grande impegno in questa Champions da parte di questo incredibile gruppo: "Fin dalla prima partita ci abbiamo creduto. Sapevamo che non sarebbe stato facile perché giocavamo contro squadre fortissime. Abbiamo lottato in ogni partita. Anche stasera. Abbiamo meritato e meritatamente siamo nelle prime otto squadre.

"Dal primo minuto abbiamo giocato per vincerla nonostante le voci dicevano che il pareggio sarebbe stato abbastanza. Non siamo scesi in campo per pareggiare ma per vincere. Abbiamo dimostrato che siamo qui per dominare e vincere. Prima cosa pensiamo alle prossime gare. Non sappiamo neanche contro chi giocheremo. Per me è più importante focalizzarci sul derby che giocheremo domenica", ha concluso Mkhitaryan.