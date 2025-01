Il percorso dell'Inter in Champions League ha qualcosa di straordinario. 11 gol fatti, solo 1 subito. Stasera contro il Monaco i nerazzurri di Inzaghi hanno mostrato il loro lato più famelico. Ecco come ha commentato la prestazione Yann Sommer: "Abbiamo meritato questo quarto posto, abbiamo meritato questi ottavi di finale. Abbiamo giocato bene anche oggi con grande qualità. Abbiamo messo tanta pressione ed energia nei primi 15 minuti".

"Un solo gol subito in Champions? Fa piacere vedere come gioca questa squadra. Per un portiere è bellissimo. Abbiamo un grande equilibrio, attacchiamo bene e difendiamo tutti insieme. Questo è bellissimo. Questa è la chiave del successo", ha decretato Sommer.