L'Inter di Simone Inzaghi vince a San Siro contro il Parma, dominando il gioco. Tre punti importanti per il percorso in campionato, fondamentali in vista del calendario fitto di dicembre. Henrik Mkhitaryan ha analizzato il match ai microfoni di Inter TV: "Soddisfatto? Mi mancava il gol ma l'importante è che abbiamo vinto e che stiamo continuando il nostro percorso. Non guardo le statistiche, adesso faccio un altro ruolo. L'importante è che stiamo vincendo, che crediamo nel lavoro che stiamo facendo".