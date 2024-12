L'Inter di Inzaghi conquista tre punti in terra sarda con una prova positiva. Della prestazione del gruppo ha parlato Alessandro Bastoni a ITV: "Neanche io puntavo a fare gol. L'ho chiamata a Bare, ho tirato e poi ha preso una traiettoria fortunata. Nel primo tempo avevano più energie, non è stato facile e avevamo quel pizzico di fretta in più. Sapevamo che non potevano durare 90 minuti e infatti poi abbiamo trovato gli spazi giusti. Sapevamo le difficoltà che potevamo incontrare con questo pubblico, loro sono molto fisici e vanno su tuti i duelli. Il mister ci ha detto che dovevamo stare tranquilli, che non potevano durare 90 minuti".