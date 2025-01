Bella vittoria dell'Inter sull'Empoli. Il messaggio dei nerazzurri è che si continua a lottare, senza mollare nulla. Ecco come ha commentato la prestazione Denzel Dumfries : "Il gol? Bel pallone di Asllani, ho lavorato su questo. Sono felice di aver segnato per l'Inter. Ci siamo preparati. Nel primo tempo erano chiusi, l'Empoli ha giocato con 11 giocatori dietro. Tutti eravamo concentrati. Questa è una grande vittoria per noi".

"Ci sono tante partite da giocare, ma siamo un gruppo forte e con tanti giocatori. Abbiamo tanti cambi. Lavoriamo tutti i giorni ed è un momento importante per noi. Sparta in Champions? Una partita molto importante per noi. Dobbiamo spingere, non sarà facile ma siamo pronti per questa partita. Scambiato maglia con Esposito? L'ho chiesta io a lui perché penso sia un grande giocatore. L'ho visto quando era qui, ha grandissima qualità. Ero arrabbiato con lui perché ha reso le cose difficili ma abbiamo riso ed è davvero un grande giocatore", ha raccontato Dumfries a Inter TV.