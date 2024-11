L'Inter di Inzaghi va come un treno e non si ferma. Vittoria dei nerazzurri contro il Lipsia, ancora una volta senza subire gol. Ecco come ha commentato la prestazione del gruppo Yann Sommer: "Alla fine questa è una vittoria molto importante per noi. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche problema con gli avversari. Noi eravamo sempre compatti e difendevamo con grande energia. Loro hanno fatto un tiro in porta. Avremmo dovuto segnare il secondo gol per essere più tranquilli ma benissimo i tre punti".