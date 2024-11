"In Europa continuano a spostare i propri limiti sempre più in là, chiudendo la porta a qualunque avversario si pari loro davanti. Inzaghi e Gasperini hanno un denominatore comune: sono maestri nella gestione delle risorse, forti di organici costruiti in estate per essere all’altezza. Inter e Atalanta, percorrendo strade diverse, sono le squadre più europee del calcio italiano. Colpisce dei nerazzurri di Milano la feroce concentrazione della difesa e la forza di un gruppo che ha recuperato il suo faro, Calhanoglu".