Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Jakub Jankulovski , ex terzino del Milan, ha parlato così dell'avvio di stagione dei rossoneri: "Difficile giudicare da lontano, anche se ho visto diverse partite del Milan in questa stagione. E si vede che Fonseca deve ancora conoscere l'ambiente. Ci vuole tempo, anche se con le grandi squadre non ne hai tanto.

Come può esserci soddisfazione, le ambizioni del Milan sono sempre più alte. Si percepisce che manca l'entusiasmo. Fonseca? Tutti si aspettavano un nome più forte, un vincente come Conte, diciamo. Se poi non arrivano i risultati non è facile, anche se devo dire che il derby l'ha preparato perfettamente, ho visto una squadra tosta e compatta. Peccato manchi la continuità, ma non solo".