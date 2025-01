Juary, ex attaccante passato anche dall'Inter negli anni '80, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha ricordato così quel periodo

Juary, ex attaccante passato anche dall'Inter negli anni '80, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha ricordato così quel periodo: "Il calcio è fatto di momenti, quello non era il mio. Ad Avellino ero uno di loro, a Milano uno dei tanti. Un anno difficile, ma anche lì ho imparato tanto. Andai ad Ascoli con una persona straordinaria, Carletto Mazzone. Mi convinse lui ad accettare. Mi chiamò e mi disse: 'Non sei più tu, vieni e ti faccio divertire', mi disse. E lo fece: mi sentivo sul fondo di un pozzo, mi salvò".