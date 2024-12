Kean: “Inter grandissima squadra, speriamo di fare un buon risultato”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Inter, Moise Kean ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore viola: "Scontro diretto? Sì, siamo una buona squadra, adesso bisogna restare in vetta. Oggi affrontiamo l'Inter che è una grandissima squadra, speriamo di portare un buon risultato a casa. Tanti gol? Me l'aspettavo, questa estate ho lavorato tanto sulle cose da migliorare. Sono uno molto fiducioso, so che il lavoro paga sempre. Spero di poter continuare così".